Москва
Профиль пользователя Dariiia

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О себе

Живу жизнь. Есть песик. Стремление к новому. Хочется выбираться в интересные места

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Хочется погулять по красивым местам, посидеть на берегу, пофоткаться)

Москва → прогуляться, перекусить

Гоу гулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя DianaKi
Москва → Другое

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Ищу пидружку 🦋

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

маленькое фото пользователя LinaPolina
Москва → Другое

Ищу подругу)

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найти подруг

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Сходить в парк

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Москва → Другое

Сходить на фестиваль электронной музыки Repeat

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Москва → Другое

Сегодня днем сходить в парк

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