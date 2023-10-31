Живу жизнь. Есть песик. Стремление к новому. Хочется выбираться в интересные места

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Москва → Другое Сегодня днем сходить в парк

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.