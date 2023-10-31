Москва
Профиль пользователя Dariiia
О себе
Живу жизнь. Есть песик. Стремление к новому. Хочется выбираться в интересные места
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ищу пидружку 🦋
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Активный отдых
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Москва → Другое
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Москва → Другое
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Москва → Другое
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Ищу подругу)
Москва → Другое
найти подруг
Москва → Другое
Сходить в парк
Москва → Другое
Сходить на фестиваль электронной музыки Repeat
Москва → Другое
Сегодня днем сходить в парк
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