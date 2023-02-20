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Москва
Профиль пользователя DariaTurukina

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О себе

Привет) сейчас я в Анталии. Очень хочу познакомиться с новыми людьми и возможно стать классными друзьями)
Последние время часто путешествую, изучаю английской и арабский. Мой мужчина ливанец, говорим только на Английском) люблю активный отдых, а также клубы и рестораны. Люблю просто душевно поболтать, на тему психологии, астрологии, саморазвития и отношений. Я достаточно спокойная по темпераменту)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

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📺 Политика💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры
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