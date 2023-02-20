О себе

Привет) сейчас я в Анталии. Очень хочу познакомиться с новыми людьми и возможно стать классными друзьями)

Последние время часто путешествую, изучаю английской и арабский. Мой мужчина ливанец, говорим только на Английском) люблю активный отдых, а также клубы и рестораны. Люблю просто душевно поболтать, на тему психологии, астрологии, саморазвития и отношений. Я достаточно спокойная по темпераменту)