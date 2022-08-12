Люблю очень азиатскую культуру, слушаю музыку из этой части света, смотрю корейские программы (каналы) на Ютубе, НО не смотрю дорамы и сериалы вообще. Также очень люблю болтать о косметике и уходе за собой. Вообще я очень люблю все эстетичное и красивое,чтобы веял вайб идеала, НО очень нравится вайб районов Америки, где орудуют группировки или, так сказать, уличные мальчики, где присутствует некая бедность. Также хочу предупредить, что я шоппоголик, постоянно что-то надо купить. Увлекаюсь животными и растениями. Имеются два хомяка на данный момент) Книги я редко читаю, больше люблю канцелярию и тетради, дневники. Коллекционирую много чего разного) Единственное, если вы захотите со мной очно встретится, то это будет возможно, но с определенными условиями. У меня есть недуг - синдром раздражённого кишечника. Когда я гуляю, то обсолютно ничего не ем и не пью, так что кафешки и тому подобное отменяется + гуляю по утрам на голодный желудок) Надеюсь, вы поймёте меня и мы проведем хорошее время очно или онлайн ✨

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

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