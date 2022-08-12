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Москва
Профиль пользователя DariaStep

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О себе

Люблю очень азиатскую культуру, слушаю музыку из этой части света, смотрю корейские программы (каналы) на Ютубе, НО не смотрю дорамы и сериалы вообще. Также очень люблю болтать о косметике и уходе за собой. Вообще я очень люблю все эстетичное и красивое,чтобы веял вайб идеала, НО очень нравится вайб районов Америки, где орудуют группировки или, так сказать, уличные мальчики, где присутствует некая бедность.
Также хочу предупредить, что я шоппоголик, постоянно что-то надо купить.
Увлекаюсь животными и растениями. Имеются два хомяка на данный момент)
Книги я редко читаю, больше люблю канцелярию и тетради, дневники. Коллекционирую много чего разного)
Единственное, если вы захотите со мной очно встретится, то это будет возможно, но с определенными условиями. У меня есть недуг - синдром раздражённого кишечника. Когда я гуляю, то обсолютно ничего не ем и не пью, так что кафешки и тому подобное отменяется + гуляю по утрам на голодный желудок)
Надеюсь, вы поймёте меня и мы проведем хорошее время очно или онлайн ✨

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🏢 Работа ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться
Общение на долгий период (онлайн)

Участие в других событиях

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И шутки пошутим и о наболевшем поболтаем
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Улан-Удэ → Другое
хочу найти подруг для общения по интересам :)
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Познакомиться с новыми людьми, завести друзей:)
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Ищу новых подруг!
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