Учусь на стоматолога, обожаю танцевать, ходить в театр, ездить на машине по ночному городу🥰Хочу посетить как можно больше классных мест в Москве 💖Верю в эзотерику 🔮 My guilty pleasures✨: машины, театр, путешествия, смех до боли в животе.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

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