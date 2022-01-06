Москва
Профиль пользователя Dariana

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О себе

Учусь на стоматолога, обожаю танцевать, ходить в театр, ездить на машине по ночному городу🥰Хочу посетить как можно больше классных мест в Москве 💖Верю в эзотерику 🔮
My guilty pleasures✨: машины, театр, путешествия, смех до боли в животе.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку🥹

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя alinblinl
Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя Janna72
Москва → Другое

Ищу подругу выпить вина 😅

маленькое фото пользователя Elina_M
Москва → Другое

Пообщаться, найти подругу

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