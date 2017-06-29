Москва
Профиль пользователя Darialyubi
О себе
Ищу только подругу, отношения есть!
Я позитивна, но и депрессивные, куча травм, но не лечи меня:))))
Короче, обычный человек. Живу музыкой, преподаю музыку, играю музыку, слушаю все, что слушается. Главное - музыка.
Обожаю художественную литературу и кино
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг!💕
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Прогуляться по Ботаническому саду)
Ищу компаньонок/подруг🌷
Ищу подругу)
Устроить пикник в Ростокино
Прогуляться, пофоткаться, попить кофе, поболтать
Обсудить фильмографию Фон Триера
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