Москва
Профиль пользователя Darialyubi

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фото #2 пользователя Darialyubi

О себе

Ищу только подругу, отношения есть!
Я позитивна, но и депрессивные, куча травм, но не лечи меня:))))
Короче, обычный человек. Живу музыкой, преподаю музыку, играю музыку, слушаю все, что слушается. Главное - музыка.
Обожаю художественную литературу и кино

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по вднх

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг!💕

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Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Liza_B
Москва → Другое

Прогуляться по Ботаническому саду)

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя Lidiya_500
Москва → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя tigorevna
Москва → Другое

Устроить пикник в Ростокино

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Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, попить кофе, поболтать

маленькое фото пользователя MashaSully
Москва → Другое

Обсудить фильмографию Фон Триера

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.