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Москва
Профиль пользователя DariaKX

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О себе

САО. Интересная собеседница. Люблю позитивно и качественно проводить свободное время. Люблю классическую музыку в обработке, природу, активные и пассивные виды отдыха, лошадей, настольные игры,кино. Занимаюсь спортом и саморазвитием. Немного увлекаюсь психологией.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика
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