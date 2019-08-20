Москва

Профиль пользователя DariaKX

О себе САО. Интересная собеседница. Люблю позитивно и качественно проводить свободное время. Люблю классическую музыку в обработке, природу, активные и пассивные виды отдыха, лошадей, настольные игры,кино. Занимаюсь спортом и саморазвитием. Немного увлекаюсь психологией.

Была в сети на прошлой неделе

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