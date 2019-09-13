Привет! Хочу найти близкого по духу и увлечениям человека) Очень люблю читать, рисую картины по номерам, собираю алмазную живопись, обожаю выращивать комнатные растения, играю в симс 4. Желательно первое время пообщаться онлайн, чтобы не было неловкостей при живом общении))

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

💩 Странный юмор

Нижневартовск → Другое Хочу найти, который разделит со мной мои интересы

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

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