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Москва
Профиль пользователя dariajrada

фото пользователя dariajrada

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти общие интересы, провести время в уютном кафе за чашечкой чая

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток(открытие катка) в эти выходные❄️

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Lyvia

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу сходить на какое-то мероприятие, что-то снять или просто погулять)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Vadim4ik17

Москва → пообщаться

Недавно переехал в Москву, друзей так и не нашёл. Ищу приятных людей для общения

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alexandra_Sun

Москва → прогуляться, перекусить

Хорошо и комфортно провести время, погулять, сходить куда-нибудь

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Sophi_I

Москва → сходить на мероприятие

Люблю театр и просто прогулки с разговорами по душам)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя sonechka7

Москва → прогуляться, перекусить

просто найти подругу

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя g_Alex_g

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Valeriya30

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, друзей

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя pana_sonik

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подругу для длительного общения

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Goshanchik

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве или ближайшее подмосковье

Откликнулись 3 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Вечерние прогулки и посиделки. Новые знакомства

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Москва → прогуляться, перекусить

найти подружек🥺

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