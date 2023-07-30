Москва
Профиль пользователя DariaDariaDaria
О себе
Всём привет! 10 лет изучала искусство, но уже 11 лет работаю в сфере образования, свободно говорю на трёх языках, жила заграницей, хожу в зал, имею небольшой бизнес и сейчас ищу идеи для открытия нового. Увлечений море. Ищу заряженных людей, активных, энергичных, с похожими интересами и опытом и разными, чтобы можно было ими обменяться и поделиться) ещё очень ищу действующих и начинающих предпринимателей
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
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