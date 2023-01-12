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Москва
Москва
Профиль пользователя DariaAst
О себе
Нравиться медитации, прогулки,фото. Так же я обучаюсь на интернат-маркетолога, поэтому хочу найти единомышленников чтобы общаться на данную тему, делиться опытом.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры
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