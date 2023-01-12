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Москва
Профиль пользователя DariaAst

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О себе

Нравиться медитации, прогулки,фото. Так же я обучаюсь на интернат-маркетолога, поэтому хочу найти единомышленников чтобы общаться на данную тему, делиться опытом.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 443 участника

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