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Донецк
Профиль пользователя Dariaa19

фото пользователя Dariaa19

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика🏫 Учеба🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 497 участников

маленькое фото пользователя vikule4ka_00

Москва → пообщаться

девочки давайте знакомиться 💕

Откликнулось 15 участников

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