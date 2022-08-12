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Москва
Профиль пользователя Daria_red

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О себе

Живу цвету и хорошею о том что было не жалею том , что будет не гадаю а все что есть я обожаю 😊

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги✝️ Религия🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💕 Обсудить отношения📺 Политика💩 Шутки про говно
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