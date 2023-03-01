Москва
Профиль пользователя Daria_D
О себе
Увлекаюсь зимой сноубордом, а летом прогулками. Моя музыка это чаще всего d'n'b и иногда классика.
Мечтаю о собаке и смене работы, увлекаюсь психологией и учусь аргентинскому танго.
Ищу себя и выхожу из созависимых отношений.
Люблю тихие и спокойные разговоры почти обо всём, вкусную еду, путешествия, кататься на великие.
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
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