Увлекаюсь зимой сноубордом, а летом прогулками. Моя музыка это чаще всего d'n'b и иногда классика. Мечтаю о собаке и смене работы, увлекаюсь психологией и учусь аргентинскому танго. Ищу себя и выхожу из созависимых отношений. Люблю тихие и спокойные разговоры почти обо всём, вкусную еду, путешествия, кататься на великие.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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