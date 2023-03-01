Москва
Профиль пользователя Daria_D

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О себе

Увлекаюсь зимой сноубордом, а летом прогулками. Моя музыка это чаще всего d'n'b и иногда классика.
Мечтаю о собаке и смене работы, увлекаюсь психологией и учусь аргентинскому танго.
Ищу себя и выхожу из созависимых отношений.

Люблю тихие и спокойные разговоры почти обо всём, вкусную еду, путешествия, кататься на великие.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Вкусно поесть на Усачевском рынке

Москва → сходить на мероприятие

ДЭПО три вокзала

Москва → прогуляться, перекусить

Погуляем в Горького? Или где-то в центре

Москва → другое

Ищу партнёра для аргентинского танго

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lyudok
Москва → Другое

Покататься на сапборде

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