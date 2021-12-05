Москва
Профиль пользователя Daria5
О себе
Люблю общаться с людьми🫂
Нахожусь в поиске человека и компании, с которыми можно отлично провести время прогуливаясь по городу.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🪐 Астрология / таро 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу знакомства, новых друзей после переезда
Москва → Другое
Создать классную тусовку!
Москва → Другое
Сходить в музей криптографии
Москва → Другое
Сходить на фестиваль стран Латинской Америки 💃🏻
Москва → Другое
Прогулка по красивым местам в Москве
Москва → Другое
Сходить на фильм Оппенгеймер нолана
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