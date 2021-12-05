Люблю общаться с людьми🫂 Нахожусь в поиске человека и компании, с которыми можно отлично провести время прогуливаясь по городу.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🪐 Астрология / таро 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры

☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Люблю общаться с людьми, познавать их и обмениваться жизненным опытом

Москва → Другое Прогулка по красивым местам в Москве

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.