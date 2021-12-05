Москва
Профиль пользователя Daria5

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О себе

Люблю общаться с людьми🫂
Нахожусь в поиске человека и компании, с которыми можно отлично провести время прогуливаясь по городу.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🪐 Астрология / таро 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение Океанариума в Крокус Сити

Москва → пообщаться

Люблю общаться с людьми, познавать их и обмениваться жизненным опытом

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу

Участие в других событиях

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Найти подругу

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.