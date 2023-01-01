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Москва
Профиль пользователя Daria16

фото пользователя Daria16

О себе

Преподаю в музыкальной школе,
Люблю музыку (кое-что из современного, джаз, классику), читать, рисовать (рисую мехенди), учусь на клинического психолога, знаю английский и китайский, жила в Китае, постоянно учусь чему-нибудь новому, люблю фоткаться, пить кофе, гулять, танцевать, пытаюсь заниматься йогой

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно в Москве, люблю искусство, ищу веселых и творческих подруг/друзей

маленькое фото пользователя Love_pet
маленькое фото пользователя koeverden
маленькое фото пользователя dianagm15
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя kate_86
маленькое фото пользователя Black_gold
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 460 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулся 161 участник

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулись 62 участника

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go знакомиться и встречать зиму?) ❄️

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Kotletkin

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян вечером

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → сходить на мероприятие

Найти близких по духу людей

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Добро пожаловать в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Anzhela0000

Москва → прогуляться, перекусить

Чахну без подружек:)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя VictoriaAS

Москва → собрать компанию

Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Elena11111

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Рериха в Новой Третьяковке

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

Ищу настоящую подругу 😜САО желательно

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя a.Sea

Москва → прогуляться, перекусить

встретиться и пообщаться, прогуляться по красивым местам

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Tanya321

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми, погулять, сходить куда-нибудь)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя RitaBarbashina

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем в нашу компанию

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → собрать компанию

Дружим , отдыхаем и просто классно проводим время в кругу самых самых ❤

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Alenochka92

Москва → прогуляться, перекусить

Найти близких по духу и душе людей . На общем Вайбе осуществлять идеи.Пишем в Лс

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя jsullent

Москва → собрать компанию

Встреча креативных практиков. Дата на обсуждении.

Откликнулись 4 участника

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