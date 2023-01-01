Москва

Профиль пользователя Daria16

О себе Преподаю в музыкальной школе,

Люблю музыку (кое-что из современного, джаз, классику), читать, рисовать (рисую мехенди), учусь на клинического психолога, знаю английский и китайский, жила в Китае, постоянно учусь чему-нибудь новому, люблю фоткаться, пить кофе, гулять, танцевать, пытаюсь заниматься йогой

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