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Москва
Преподаю в музыкальной школе,
Москва
Профиль пользователя Daria16
О себе
Преподаю в музыкальной школе,
Люблю музыку (кое-что из современного, джаз, классику), читать, рисовать (рисую мехенди), учусь на клинического психолога, знаю английский и китайский, жила в Китае, постоянно учусь чему-нибудь новому, люблю фоткаться, пить кофе, гулять, танцевать, пытаюсь заниматься йогой
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
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