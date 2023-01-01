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Москва
Профиль пользователя Daria111

фото пользователя Daria111

О себе

Художница в широком смысле слова
Обожаю психологию и психиатрию
Хочу разобраться в темах : религии , философии , истории искусств

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → пообщаться

Саморазвитие , восстановление и общение

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маленькое фото пользователя Stacy.22
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ProstoMarina

Новосибирск → пообщаться

Как вы полюбили жизнь

Откликнулось 20 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

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