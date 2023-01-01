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Москва
Художница в широком смысле слова
Москва
Профиль пользователя Daria111
О себе
Художница в широком смысле слова
Обожаю психологию и психиатрию
Хочу разобраться в темах : религии , философии , истории искусств
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
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