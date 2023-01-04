Лёша, 24 года Работаю в IT, изучаю английский язык. В последнее время впустил долю спорта в свою жизнь, начал бегать и ходить в зал. С удовольствием погуляю по улицам города или парку, схожу в музей, на квиз, настолки или стендап:)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

🪐 Астрология, таро

Москва → пообщаться Пообщаюсь на повседневные и не только темы

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться по центру или в парке

Санкт-Петербург → Другое Что такое зрелость?

Москва → Другое Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»

Новороссийск → Другое Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

Москва → Другое Хочу собрать компанию для игры в волейбол

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

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