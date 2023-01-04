Москва
Профиль пользователя DarHaz

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О себе

Лёша, 24 года
Работаю в IT, изучаю английский язык. В последнее время впустил долю спорта в свою жизнь, начал бегать и ходить в зал.

С удовольствием погуляю по улицам города или парку, схожу в музей, на квиз, настолки или стендап:)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру или в парке

Москва → пообщаться

Пообщаюсь на повседневные и не только темы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя perchiknastya
Пермь → Другое

буду рада каждому твоему сообщению🤍

маленькое фото пользователя kukota
Москва → Другое

Хочу собрать компанию для игры в волейбол

маленькое фото пользователя Sofia999
Новороссийск → Другое

Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Что такое зрелость?

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