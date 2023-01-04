Москва
Профиль пользователя DarHaz
О себе
Лёша, 24 года
Работаю в IT, изучаю английский язык. В последнее время впустил долю спорта в свою жизнь, начал бегать и ходить в зал.
С удовольствием погуляю по улицам города или парку, схожу в музей, на квиз, настолки или стендап:)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
буду рада каждому твоему сообщению🤍
Хочу собрать компанию для игры в волейбол
Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)
Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»
Что такое зрелость?
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