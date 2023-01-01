⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Мужик как мужик.
Москва
Профиль пользователя Darchi
О себе
Мужик как мужик.
Художник, своей жизни.
Люблю запах гор, сырников,чая с жасмином, жареной картошки с грибами..
Ищу свою, настоящую, созвучную себе.
Любящую быть в моменте Люблю говорить люблю, когда люблю! Если тебе это отчасти близко, тогда все просто. Включай маяк 💥 Найдёмся. Такие дела...
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам