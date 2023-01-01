О себе

Мужик как мужик.

Художник, своей жизни.

Люблю запах гор, сырников,чая с жасмином, жареной картошки с грибами..

Ищу свою, настоящую, созвучную себе.

Любящую быть в моменте Люблю говорить люблю, когда люблю! Если тебе это отчасти близко, тогда все просто. Включай маяк 💥 Найдёмся. Такие дела...