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Москва
Профиль пользователя Darchi

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О себе

Мужик как мужик.
Художник, своей жизни.
Люблю запах гор, сырников,чая с жасмином, жареной картошки с грибами..
Ищу свою, настоящую, созвучную себе.
Любящую быть в моменте Люблю говорить люблю, когда люблю! Если тебе это отчасти близко, тогда все просто. Включай маяк 💥 Найдёмся. Такие дела...

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Знаю место где вкусный кофе. Кто со мной?))

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