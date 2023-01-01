О себе

Люблю музыку: слушаю все от рока до техно в наушниках. Есть виниловый проигрыватель и пластинки Френка Синатры,Билли Холлидей, Шопен и Ханс Циммер.

Люблю ночные клубы и караоке. Сделаю без проблем виски сауэр🥃 если дадут шейкер.

Занимаюсь в зале, не часто, но иду к этому. Люблю пробежку и сноуборд 🏂

Обожаю кинематограф и могу говорить о нем часами.

Нравится ходить в музеи. Больше классическое искусство, но всегда открыта к новому.

Путешествие ❤️

Шумные вечеринки one love.

В Настолки тоже могу поиграть.