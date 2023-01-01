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Москва
Люблю музыку: слушаю все от рока до техно в наушниках. Есть виниловый проигрыватель и пластинки Френка Синатры,Билли Холлидей, Шопен и Ханс Циммер.
Москва
Профиль пользователя DaraS
О себе
Люблю музыку: слушаю все от рока до техно в наушниках. Есть виниловый проигрыватель и пластинки Френка Синатры,Билли Холлидей, Шопен и Ханс Циммер.
Люблю ночные клубы и караоке. Сделаю без проблем виски сауэр🥃 если дадут шейкер.
Занимаюсь в зале, не часто, но иду к этому. Люблю пробежку и сноуборд 🏂
Обожаю кинематограф и могу говорить о нем часами.
Нравится ходить в музеи. Больше классическое искусство, но всегда открыта к новому.
Путешествие ❤️
Шумные вечеринки one love.
В Настолки тоже могу поиграть.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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