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Москва
Профиль пользователя Dar_yaaa

фото пользователя Dar_yaaa

О себе

Недавно в Москве . Ищу попутчика,чтобы выходить в новые и интересные места.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на электротрамвае

маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Пофоткаться Цум,ГУМ. Красная площадь. Бесплатно ❤️все взаимно

маленькое фото пользователя Ev49
маленькое фото пользователя Mari0890
Откликнулись 2 участника

Москва → другое

Каток на ВДНХ сходить

маленькое фото пользователя Lexa_AM
маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя Igor32

Москва → собрать компанию

Играть в настольные игры по выходным 🎉

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя prcfn

Москва → пообщаться

Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Anyfox

Москва → пообщаться

Поиск новых друзей, рассказать о насущном и неважном

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Evil

Москва → собрать компанию

Коллектив - клуб для общения, знакомств и игр в Москве.

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на инстасамку в Депо три вокзала?🎤🎉

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток(открытие катка) в эти выходные❄️

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

👋🏻 кто хочет сходить на каток, попить кофе, прогуляться ❄️⛸️☕️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя AnastasiaOk

Москва → собрать компанию

Собрать компанию на Новый год 🥂

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя khalilovaelina

Москва → сходить на мероприятие

пойти на арт-маркет болото, напокупать там безделушек и сходить на творческие мк

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя w1ldrush

Москва → собрать компанию

Играем в мафию и настолки сегодня (пятница)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Liberty

Москва → прогуляться, перекусить

В клуб танцевать

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Sophi_I

Москва → сходить на мероприятие

Люблю театр и просто прогулки с разговорами по душам)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alexander500

Москва → прогуляться, перекусить

Кино, , павильоны ВДНХ, театры, концерты, весь город открыт перед нами)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Makgilka

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку, после чего сходить в harats на м.молодежная

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя DianaDinser

Москва → прогуляться, перекусить

В клуб,потанцевать

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Oks23

Москва → прогуляться, перекусить

Прокатиться на машине 🌇

Откликнулись 2 участника

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