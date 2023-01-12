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Москва
Москва
Профиль пользователя Dar_yaaa
О себе
Недавно в Москве . Ищу попутчика,чтобы выходить в новые и интересные места.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
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