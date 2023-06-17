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Москва
Профиль пользователя Danyel

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О себе

Учусь кататься на сноуборде. Люблю прогулки и интересное общение. Немного интересуюсь психологией. Нравится заниматься спортом, но я не профи - просто для себя. Хочу заняться страйкболом. Иногда занимаюсь моделизмом. Строю дом за городом(в основном - сам). Люблю компьютерные игры(но не сижу начами, а по профессии и хобби)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу познакомиться с новыми людьми, поиграть в настолки, пообщаться…

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 136 участников

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