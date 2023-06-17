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Москва
Москва
Профиль пользователя Danyel
О себе
Учусь кататься на сноуборде. Люблю прогулки и интересное общение. Немного интересуюсь психологией. Нравится заниматься спортом, но я не профи - просто для себя. Хочу заняться страйкболом. Иногда занимаюсь моделизмом. Строю дом за городом(в основном - сам). Люблю компьютерные игры(но не сижу начами, а по профессии и хобби)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн
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