О себе

Учусь кататься на сноуборде. Люблю прогулки и интересное общение. Немного интересуюсь психологией. Нравится заниматься спортом, но я не профи - просто для себя. Хочу заняться страйкболом. Иногда занимаюсь моделизмом. Строю дом за городом(в основном - сам). Люблю компьютерные игры(но не сижу начами, а по профессии и хобби)