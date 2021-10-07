Москва
Профиль пользователя Dany2023
О себе
Слушаю музыку (русский рок), читаю книги, гуляю в парке, люблю театр.
Организую проект по Психологии. Всем, кто хочет создать отношения, или Семью. Пишите о своих проблемах. Самая злободневная тема: Одиночество в Большом городе.
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Возраст 36+-
Ищу друзей 🦋
новые знакомства
Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя
Ищу друзей)
Можно прогуляться и попить кофе)
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