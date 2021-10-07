Москва
Профиль пользователя Dany2023

фото пользователя Dany2023

О себе

Слушаю музыку (русский рок), читаю книги, гуляю в парке, люблю театр.
Организую проект по Психологии. Всем, кто хочет создать отношения, или Семью. Пишите о своих проблемах. Самая злободневная тема: Одиночество в Большом городе.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Встреча в кафе

Москва → пообщаться

Проект по Психологи Отношений

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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Ищу друзей 🦋

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новые знакомства

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Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя

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Можно прогуляться и попить кофе)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.