О себе

В какой-то степени я человек искусства. Я пианистка, поэтому обожаю классическую музыку, и не только (я меломан, слушаю всё от Хард-рока до классики и звуков природы). Люблю петь, а иногда и танцевать. Жить не могу без походов в музеи и театры. Обожаю гулять, особенно по историческим местам.

Ещё я увлекаюсь историей, физикой, философией и многим другим.



Тут ищу подружку для прогулок, приятного и интересного времяпровожден, развлечения.