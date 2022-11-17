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Москва
В какой-то степени я человек искусства. Я пианистка, поэтому обожаю классическую музыку, и не только (я меломан, слушаю всё от Хард-рока до классики и звуков природы). Люблю петь, а иногда и танцевать. Жить не могу без походов в музеи и театры. Обожаю гулять, особенно по историческим местам.
Москва
Профиль пользователя Dante_s
О себе
В какой-то степени я человек искусства. Я пианистка, поэтому обожаю классическую музыку, и не только (я меломан, слушаю всё от Хард-рока до классики и звуков природы). Люблю петь, а иногда и танцевать. Жить не могу без походов в музеи и театры. Обожаю гулять, особенно по историческим местам.
Ещё я увлекаюсь историей, физикой, философией и многим другим.
Тут ищу подружку для прогулок, приятного и интересного времяпровожден, развлечения.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Алкоголь
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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