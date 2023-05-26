Москва
Профиль пользователя DanReporter

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О себе

Аспирант РУДН 🧑🏼‍🎓
Ищу друзей в Москве для совместных прогулок, поездок и посещения мероприятий 🎉
Родился и вырос в Кыргызстане 🇰🇬

Профиль обновлён 17 января 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Сходить в бар

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.