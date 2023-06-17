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Москва
Профиль пользователя danillykk

фото пользователя danillykk

О себе

Любитель погулять, послушать музыку (в основном электронные направления) и поиграть в волейбол

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Казань → сходить на мероприятие

Сходить на стендап-концерт

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить на Оппенгеймера в кино

маленькое фото пользователя Mccubrzy
маленькое фото пользователя Elle_bine
маленькое фото пользователя Ilnaz1544
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MolliMio

Казань → прогуляться, перекусить

расширить круг!!

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Ksen237

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять по городу

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Albibina

Казань → другое

Сгонять вместе в клуб.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Eva11v

Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в настолки, посетить новые места

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Katerina4

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе или посидеть в баре:))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Elya

Казань → прогуляться, перекусить

Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kate1810

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться пообщаться ) поиграть в настолки

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Miss_Guzel

Казань → прогуляться, перекусить

Времяпровождение

Откликнулись 2 участника

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