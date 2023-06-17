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Москва
Москва
Профиль пользователя danillykk
О себе
Любитель погулять, послушать музыку (в основном электронные направления) и поиграть в волейбол
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан
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