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Москва
Живу в Челябинске
Москва
Профиль пользователя Danila_Chekalov
О себе
Живу в Челябинске
Металлургический район
Недавно переехал из другого города
Хотелось бы найти подруг
Для ночных посиделок за просмотром фильмов и сериалов
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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Участие в других событиях
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