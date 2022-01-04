Москва

Профиль пользователя Danila_Chekalov

О себе Живу в Челябинске

Металлургический район

Недавно переехал из другого города

Хотелось бы найти подруг

Для ночных посиделок за просмотром фильмов и сериалов

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

События пользователя Челябинск → собрать компанию Вечеринка в металлургическом районе

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