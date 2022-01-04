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Москва
Профиль пользователя Danila_Chekalov

фото пользователя Danila_Chekalov

О себе

Живу в Челябинске
Металлургический район
Недавно переехал из другого города
Хотелось бы найти подруг
Для ночных посиделок за просмотром фильмов и сериалов

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Челябинск → собрать компанию

Вечеринка в металлургическом районе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lika3

Челябинск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кино, по магазинам, перекусить, и поговорить

Откликнулись 2 участника

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