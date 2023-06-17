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Москва
Профиль пользователя Daniil77

фото пользователя Daniil77

О себе

Работаю в продажах, знаю английский в совершенстве, французский - мог бы и лучше), люблю заниматься фитнесом, плаванием, теннисом. Люблю картинные галереи, театр (оперу, спектакль), боулинг, бильярд. Из музыки - хаус, грув, и много-много другого (латинское и даже африканское)). Люблю кататься на машине (стал поклонником БМВ)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, беседа, кофе...

Москва → прогуляться, перекусить

Наслаждаемся тёплыми деньками

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя Tatachka4

Москва → сходить на мероприятие

выпить кофе,пообщаться

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Olibiskis

Москва → прогуляться, перекусить

Go гулять, в бар, в кафе, играть в настолки, говорить на английском ..))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Oliana

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, зайти в какое нибудь интересное место, кафешку, пообщаться,

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nona1999v

Москва → другое

Саморазвиваться

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Meet_Alex

Москва → другое

Сходить в бар, поболтать, потанцевать

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Albus

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске друзей, весёлой компании, душевных посиделок.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tanya321

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми, погулять, сходить куда-нибудь)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на гончарную лепку вместе

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Evgeniia2314

Москва → прогуляться, перекусить

Узнать друг друга получше

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Milana1303

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки по Битцевскому лесу.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя AntonFixx

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию завтра погулять, перекусить или поиграть в бильярд

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → сходить на мероприятие

Концерт Дельфина 2 декабря

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Mari4ka

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Cmac

Москва → активный отдых

Сходить в спа центр Termoland Бутово

Откликнулся 1 участник

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