О себе

Работаю в продажах, знаю английский в совершенстве, французский - мог бы и лучше), люблю заниматься фитнесом, плаванием, теннисом. Люблю картинные галереи, театр (оперу, спектакль), боулинг, бильярд. Из музыки - хаус, грув, и много-много другого (латинское и даже африканское)). Люблю кататься на машине (стал поклонником БМВ)