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Москва
Москва
Профиль пользователя Daniil77
О себе
Работаю в продажах, знаю английский в совершенстве, французский - мог бы и лучше), люблю заниматься фитнесом, плаванием, теннисом. Люблю картинные галереи, театр (оперу, спектакль), боулинг, бильярд. Из музыки - хаус, грув, и много-много другого (латинское и даже африканское)). Люблю кататься на машине (стал поклонником БМВ)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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