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Москва
Профиль пользователя DANIIL7

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О себе

Привет, ищу одекватных людей для общения, возможно партнëрства. Учусь, паралельно зарабатываю онлайн.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💨 Кальян

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏫 Учеба
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