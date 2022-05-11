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Москва
Профиль пользователя Daniel_D

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О себе

В дискорде с друзьями играю в днд и иногда в лол, в свободное время стараюсь уделять время кардио/тренировкам, люблю по вечерам/ночам гулять

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать
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