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Москва
Москва
Профиль пользователя Dana_di
О себе
Привет меня зовут Диана мне 23 года, я люблю активный образ жизни, работаю, учусь на специалиста по туризму. Читаю книги, слушаю разную музыку я меломан, общительный человек...
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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