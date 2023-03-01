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Москва
Профиль пользователя Dana_di

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О себе

Привет меня зовут Диана мне 23 года, я люблю активный образ жизни, работаю, учусь на специалиста по туризму. Читаю книги, слушаю разную музыку я меломан, общительный человек...

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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