Москва

Профиль пользователя Dana_di

О себе Привет меня зовут Диана мне 23 года, я люблю активный образ жизни, работаю, учусь на специалиста по туризму. Читаю книги, слушаю разную музыку я меломан, общительный человек...

Была в сети на этой неделе

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