Москва
Профиль пользователя Dana34

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О себе

Хочу найти подругу по интернету, если конечно найдется, но главное надкжда

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу по инету, надеюсь найдется, эх

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sunshine22
Краснодар → Другое

Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.

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Астрахань → Другое

Занимаюсь английским, психологией, рукоделием, люблю готовить.

маленькое фото пользователя Ilona_krosotyla
Санкт-Петербург → Другое

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