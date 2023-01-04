Москва
Профиль пользователя DamNet

фото пользователя DamNet

О себе

Люблю просто гулять по городу, посещать любые выставки, кино, настолки

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по парку, набережной, в лесу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя EwaSwan
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Katya.sova
Москва → Другое

Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

маленькое фото пользователя Gelen
Москва → Другое

Прогулки, посещение достопримечательностей

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Dina
Москва → Другое

Кто хочет посидеть попить кофе ?☺️

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Давайте погуляем по вечерней Москве)

маленькое фото пользователя Wiwitchery
Москва → Другое

Познакомиться с новыми людьми,погулять

маленькое фото пользователя NastNenast
Москва → Другое

Пообщаться, сходить в бар

маленькое фото пользователя aaf007
Москва → Другое

Весело провести время и познакомиться)

маленькое фото пользователя SOFA
Москва → Другое

Поговорить о создании игр

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.