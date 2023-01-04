Москва
Профиль пользователя DamNet
О себе
Люблю просто гулять по городу, посещать любые выставки, кино, настолки
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новых друзей)
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)
Москва → Другое
Кто хочет посидеть попить кофе ?☺️
Москва → Другое
Давайте погуляем по вечерней Москве)
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми,погулять
Москва → Другое
Пообщаться, сходить в бар
Москва → Другое
Весело провести время и познакомиться)
Москва → Другое
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