Москва
Профиль пользователя Dalis

фото пользователя Dalis

О себе

Люблю дискуссии на различные темы, общение с людьми. Вдохнавляюсь людьми с горящими глазами :)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

✅Тема дня✅

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

маленькое фото пользователя Sirios
Королев → Другое

Кидай любимый мем

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.