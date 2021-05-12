Бегаю, катаюсь на велосипеде, люблю экстримаьные виды спорта и предпочитаю проводить свободное время активно. Так же с удовольствием посещаю различные выставки, музеи, театры.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🏢 Работа 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

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