О себе

*Пожимаю руку при встрече*

Сейчас я нахожусь в необычном и достаточно печальном обстоятельстве .Буду рада поделиться рассказами из жизни .Хочется расширить кругозор в общении с новыми людьми .Если ты увлекаешься кинематографом ,возможно учишься в киновузе,либо собираешься поступать ,я буду неописуема рада иметь с тобой дело .

Найдись блин боже ,хочу

Чтобы

День

Твой

Прошел не

В печали