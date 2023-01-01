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Москва
*Пожимаю руку при встрече*
Москва
Профиль пользователя Dadanoda
О себе
*Пожимаю руку при встрече*
Сейчас я нахожусь в необычном и достаточно печальном обстоятельстве .Буду рада поделиться рассказами из жизни .Хочется расширить кругозор в общении с новыми людьми .Если ты увлекаешься кинематографом ,возможно учишься в киновузе,либо собираешься поступать ,я буду неописуема рада иметь с тобой дело .
Найдись блин боже ,хочу
Чтобы
День
Твой
Прошел не
В печали
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр
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