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Москва
Профиль пользователя Dadanoda

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О себе

*Пожимаю руку при встрече*
Сейчас я нахожусь в необычном и достаточно печальном обстоятельстве .Буду рада поделиться рассказами из жизни .Хочется расширить кругозор в общении с новыми людьми .Если ты увлекаешься кинематографом ,возможно учишься в киновузе,либо собираешься поступать ,я буду неописуема рада иметь с тобой дело .
Найдись блин боже ,хочу
Чтобы
День
Твой
Прошел не
В печали

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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