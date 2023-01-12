Москва
Профиль пользователя d_fed

фото пользователя d_fed
фото #2 пользователя d_fed

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → другое

прогуляться по Москве!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Dashul4ka
Москва → Другое

Составлю любую компанию

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

маленькое фото пользователя romanovva
Москва → Другое

Ищу подругу/подруг 🫶🏻

маленькое фото пользователя Jjfgofy
Москва → Другое

Девочки,кто хочет сегодня покушать или погулять?🫶🏼

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.