Москва
Профиль пользователя cyheuky
О себе
капец как хочется найти человечка с которым можно будет классно гулять, лето все таки
отношения-не отношения, там как карта ляжет
заканчиваю второй курс в МТУСИ, пишу музыку (не исполняю, пока что), хожу в зал и прокрастинирую просмотром ютуба/фильмов/сериалов
tg, inst: cyheuky (в инсту захожу крайне редко)
По приколу веду тг канал
Профиль обновлён 6 июня 2023 г.
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