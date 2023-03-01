Катаюсь на велосипеде, в случае походов выходного дня на расстояния порядка 100 км, устраиваю однодневные походы пешком, много путешествую, посещаю бани, умею простенько играть на гитаре, развлекаюсь программированием и не прочь развлечься математикой, люблю часть философии (близок к марксизму), люблю напрягать голову.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ✝️ Религия 📚 Книги 📺 Политика 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

Москва → Другое Ищу компанию в Питере с 12 по 16 мая

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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