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Москва
Профиль пользователя Cvgfregg2345

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О себе

Я ищу общение друзей

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн

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Москва → прогуляться, перекусить

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