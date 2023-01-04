Москва
Профиль пользователя Cuthbert88

фото пользователя Cuthbert88

О себе

Увлекаюсь историей, градостроем, всяким смежным.

Меломан, слушаю практически любые жанры.

Играю в видеоигрульки и смотрю разный научпоп на Ютубе.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Подышать свежим воздухом

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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