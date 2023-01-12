Москва
Профиль пользователя Cuddles
О себе
Каддлс, Я ПАРЕНЬ, НА ФОТО Я!!
Рост: 155
Вес: 29кг
Обожаю Глорию особенно I won't let you fall и Glamures .
Поляк (Польша) .
по ориентации Пансексуал.
Довольно раскрепощеный, секретов почти нет, даже если мы знакомы пару минут, мого рассказать очень много личного о себе. люблю отвечать на вопросы о себе.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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