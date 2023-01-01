Москва

Профиль пользователя Crystal.Maiden

О себе Живу в Москкой Области, слушаю КиШ и Мельницу, играю в дота2 и вяжу свитерочки- носочки. Читаю фентези и пеку пироги 🥲 Люблю выпить вина в хорошей компании.

Была в сети на прошлой неделе

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