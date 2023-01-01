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Москва
Профиль пользователя Crystal.Maiden

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О себе

Живу в Москкой Области, слушаю КиШ и Мельницу, играю в дота2 и вяжу свитерочки- носочки. Читаю фентези и пеку пироги 🥲 Люблю выпить вина в хорошей компании.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🏫 Учеба🏢 Работа📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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