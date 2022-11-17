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Москва
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О себе

Разносторонний, слушаю музыку от классики до шансона)) Пока больше ничего не придумал, что тут можно написать…

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

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