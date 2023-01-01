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Москва
Москва
Профиль пользователя Crimson
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Общаюсь на темы:
📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр💃 Потанцевать
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