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Москва
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Общаюсь на темы:

📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр💃 Потанцевать

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☣️ Токсичность📺 Политика

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 136 участников

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