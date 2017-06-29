Москва
Профиль пользователя CrazyCorn
О себе
Легкий на общение и подъем, с неплохим чувством юмора.
Могу составить компанию в бильярд, прогулке, походе в кафе, на мероприятие или игры в настолки, да и в принципе за любой движение.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти новых друзей
Настолки вечером
Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
В парк на пикник с настолками на выходных
Поход с палатками
Событие удалено
Событие удалено
Событие удалено
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