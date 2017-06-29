Легкий на общение и подъем, с неплохим чувством юмора. Могу составить компанию в бильярд, прогулке, походе в кафе, на мероприятие или игры в настолки, да и в принципе за любой движение.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться по центру и поесть шашлыка в каком нибудь заведение😅

Москва → Другое В парк на пикник с настолками на выходных

Калининград → Другое Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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