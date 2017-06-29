Москва
Профиль пользователя CrazyCorn

фото пользователя CrazyCorn

О себе

Легкий на общение и подъем, с неплохим чувством юмора.

Могу составить компанию в бильярд, прогулке, походе в кафе, на мероприятие или игры в настолки, да и в принципе за любой движение.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настольные игры

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером по центру) выпить кофе, перекусить)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру и поесть шашлыка в каком нибудь заведение😅

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя kfartik
Калининград → Другое

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

маленькое фото пользователя CaptainXenia
Москва → Другое

В парк на пикник с настолками на выходных

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Поход с палатками

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

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