Всем здравствуйте! 🤗 Меня зовут Алиса, мне 18 лет. Я с Камчатки. Ищу друзей, новые знакомства, общение :-) Очень люблю рисовать как в диждитале, так и в традиционном стиле. Обожаю щеночков, котяток тоже конечно же, да и вообще в принципе всех животных лялечек. Но вот просто щенки- это моя слабость! Люблю смотреть аниме, мультики,сериалы, дорамы, фильмы Мультики очень многое значат для меня. Видео также люблю снимать. Ну и ещё я меломан. 😅 Больше даже и не знаю, что о себе рассказать...

Профиль обновлён 20 декабря 2022 г.

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