Москва
Профиль пользователя Crazy_peach404
О себе
Всем здравствуйте! 🤗
Меня зовут Алиса, мне 18 лет.
Я с Камчатки.
Ищу друзей, новые знакомства, общение :-)
Очень люблю рисовать как в диждитале, так и в традиционном стиле.
Обожаю щеночков, котяток тоже конечно же, да и вообще в принципе всех животных лялечек. Но вот просто щенки- это моя слабость!
Люблю смотреть аниме, мультики,сериалы, дорамы, фильмы Мультики очень многое значат для меня.
Видео также люблю снимать.
Ну и ещё я меломан. 😅
Больше даже и не знаю, что о себе рассказать...
Профиль обновлён 20 декабря 2022 г.
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