Увлекаюсь китайским чаем, дома есть коллекция нячая, посуда для церемонии, люблю пить на природу и дома, а так же ходить на мероприятия в сеть чайных МойЧай Просвещаюсь в психологии и понимании себя. 6 лет личной терапии + 3 года групповой. Подход психоанализ. Люблю искусство: время от времени хожу в галлереи, на музыкальные мероприятия. Часто гуляю в Филевском парке. Учусь играть на гитаре, пока что умею только риф Галилео и еще парочку ;)

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

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