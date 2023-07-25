Москва
Профиль пользователя Cowperwood
О себе
Увлекаюсь китайским чаем, дома есть коллекция нячая, посуда для церемонии, люблю пить на природу и дома, а так же ходить на мероприятия в сеть чайных МойЧай
Просвещаюсь в психологии и понимании себя. 6 лет личной терапии + 3 года групповой. Подход психоанализ.
Люблю искусство: время от времени хожу в галлереи, на музыкальные мероприятия.
Часто гуляю в Филевском парке.
Учусь играть на гитаре, пока что умею только риф Галилео и еще парочку ;)
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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