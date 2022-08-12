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Москва
Профиль пользователя Cosmosv7

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О себе

Хочу найти людей, который заряжены позитивом, которые хотят провести время весело, знакомиться и получать от этого удовольствие.

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно

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