Ош

Профиль пользователя Corel

О себе Релокант из Питера, по будням до девяти вечера работаю. Женат. Программист. Люблю хорошую музыку (то есть, скорее всего, не современную).

Был в сети на прошлой неделе

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