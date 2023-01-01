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Ош
Ош
Профиль пользователя Corel
О себе
Релокант из Питера, по будням до девяти вечера работаю. Женат. Программист. Люблю хорошую музыку (то есть, скорее всего, не современную).
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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