⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ош

Ош
Профиль пользователя Corel

фото пользователя Corel

О себе

Релокант из Питера, по будням до девяти вечера работаю. Женат. Программист. Люблю хорошую музыку (то есть, скорее всего, не современную).

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Ош → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам