Привет. Очень хочу знакомиться этим летом. Слушать любимую музыку, посмотреть кино с обсуждением в Discord (сейчас бы глянуть Мечтателей и Сталкер!), поговорить просто по душам. Люблю живое общение, тёплую погоду и встречи в кафе. Хочу сходить в кинотеатр/Artpokaz или на выставку.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🎮 Видеоигры 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

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